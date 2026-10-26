İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığı bilgilere göre, gazeteciler Birsen Altuntaş ve Erk Acarer'in de aralarında bulunduğu en az 31 X hesabına erişim engeli kararı verildi. Söz konusu hesaplar, kararın ardından henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı. DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA HESAP ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ Daha önce erişim engeli getirilen hesaplar arasında şu isimler yer almıştı: Finans uzmanı İris Cibre, teknik analist İbrahim Babadağı, borsa yatırımcısı Gürdal Hançer, akademisyen Rıdvan Özturgut, avukat Tugay Bek, yazar Hüseyin Edemir; gazeteciler Ersin Eroğlu, Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu ve Razi Canikligil, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, siyasal iktisatçı İnan Mutlu, akademisyen Prof. Dr. Barış Övgün, ekonomist Uğur Gürses, akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, oyuncu Orhan Aydın.

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