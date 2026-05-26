Bir dönemin sevilen yapımlarından Alemin Kralı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Birsu Demir, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç yaşta sektöre adım attığı dönemde yaşadığı set krizini paylaşan oyuncu, kötü hava şartlarında karavan dışında bekletildiklerini belirterek, “Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor” sözleriyle gündem oldu.

ALEMİN KRALI DİZİSİNDE OBEN'E HAYAT VERİYORDU

Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan ve özellikle Alemin Kralı dizisindeki “Oben” karakteriyle tanınan Birsu Demir, yıllar önce yaşadığı bir set anısını anlatarak magazin gündeminde dikkat çekti. Demir’in açıklamaları, televizyon sektöründeki set ortamı ve oyuncular arasındaki hiyerarşi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ünlü oyuncu, rol aldığı bir dizinin çekimleri sırasında yalnızca tek bir karavan bulunduğunu ve yapım ekibinin kendilerinden bir süre idare etmelerini istediğini söyledi. Durumu anlayışla karşıladıklarını belirten Demir, daha sonra yaşananların kendisini şaşkına çevirdiğini ifade etti.

''BAŞROL KARAVANDA TEK OTURMAK İSTEDİ''

Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Normalde üç dört karavan olur ama o gün sadece bir karavan vardı. Bize ‘Çekim birkaç saat sürecek, biraz idare edebilir misiniz?’ dediler. Biz de kabul ettik. Sonra başrol oyuncusu ‘Ben karavanda tek başıma oturmak istiyorum, ben başrolüm’ demiş. Bunun üzerine bizi dışarı çıkardılar.”

Yağmurlu ve soğuk havada karavan dışında beklemek zorunda kaldıklarını anlatan oyuncu, o dönem sektörde yeni olduğu için nasıl tepki vereceğini bilemediğini söyledi. İlk işi olması nedeniyle yaşananları kabullenmek zorunda kaldığını belirten Demir, bugün olsa menajerlerin sürece müdahil olacağını ve olayın büyümeden çözülebileceğini ifade etti.

Açıklamalarının devamında dikkat çeken sözler kullanan oyuncu, “Yaptığınız hiçbir kötülük yanınıza kalmıyor; tıpkı benim yıllar önce soğukta, yağmurlu havada karavandan bir başrol oyuncusunun keyfine dışarı atılmam gibi” dedi.

İsmini vermediği başrol oyuncusuyla ilgili de konuşan Demir, söz konusu kişinin bugün televizyon ekranlarında yer almadığını söyleyerek dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklamalar, dizi sektöründe geçmişte yaşanan set krizlerini yeniden tartışmaya açtı.