Bisiklet alanında düzenlediği dev organizasyonlarla adını tüm dünyaya duyuran Sakarya, 3 gün sürecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyona 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

Elit Erkek, Elit Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın olmak üzere 6 farklı kategoride 200 profesyonel sporcunun pedal çevireceği şampiyonada, Türkiye’nin en iyi bisikletçileri belli olacak. Üç gün sürecek şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar ve ödül törenleri spor severlerle buluşacak.

Katılımın ücretsiz olacağı ve 3 gün boyunca devam edecek şampiyona için tüm Sakaryalılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne davet edildi.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarış takvimi;

18 TEMMUZ CUMA

17:30 – 18:30 → XCC (Kısa Parkur) Yarışı

19:00 → Ödül Töreni

19 TEMMUZ CUMARTESİ

10:30 → XCO (Klasik Olimpik) Yarışı Başlangıcı

13:00 – 13:30 → Ödül Seremonisi

20 TEMMUZ PAZAR

10:30 – 12:00 → XCE (Eleme Usulü Sprint) Yarışı