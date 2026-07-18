Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle kamuoyunda tartışma yaratan ve TBMM gündemine taşınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle görevden alındı. Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Bisiklet kıyafeti giydikten sonra hedef gösterilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, BirGün'e konuştu.

Çiçekli, şu ifadeleri kullandı:

-Onun bir bisiklet kıyafeti olduğunu, tayt olmadığını belirten Çiçekli, "Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim.

-Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Profesyonel düzeyde yapmak için elimden geleni yapıyorum.

-Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir.

-Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani" dedi.

"PEDALLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Çiçekli, "Bundan sonra ne yapacaksınız? Mevcutta bir göreviniz var mı?" sorumuza ise "Pedal çevirmeye devam" yanıtını verdi.

Çiçekli, şöyle konuştu:

-Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. İstanbul'da kürek çektim, Marmara'da, Ege'de yelken yaptım, Ankara'da Karaburun'da bisiklet sürdüm. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım.

"BÜYÜKLERİMİZİN TAKDİRİ"

Görevden alındığını kararname ile öğrendiğini belirten Çiçekli, "Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

RECEP YAZICIOĞLU'NU HATIRLATTI

Çiçekli, sözlerini şöyle noktaladı:

-Çok detaya girmek, özel bir şey söylemeye gerek yok. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizdem Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü.

-Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek.

-O hayatteyken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz.

-Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız.