CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zeybek, hem valiye yönelik eleştirileri hem de görevden alma kararını doğru bulmadığını ifade etti.

Bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle kamuoyunda tartışmaların odağı haline gelen Çiçekli'nin görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeybek, sporun teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış" diyen Zeybek, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için yerel yönetimlere bisiklet yolları yapılmasını önerdiklerini hatırlattı.

Spor kıyafeti nedeniyle bir kamu görevlisinin hedef alınmasını eleştiren Zeybek, "Bu kadar şekilci ve tepeden inme yaklaşımlar yalnızca demokratik açıdan değil, günlük yaşam açısından da kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu, tenisçi de spor kıyafetini giyemez hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Zeybek, açıklamasını "Toplumun ihtiyacı yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır" sözleriyle tamamladı.

Gökan Zeybek'in açıklamaları, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasına ilişkin siyasi tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.