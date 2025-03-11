AKRA Gran Fondo Antalya, 18-19 Nisan tarihlerinde Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre AKRA Hotels ana sponsorluğunda ve AG Tohum desteğiyle düzenlenen etkinlik, 7. kez katılımcılarını ağırlayacak.

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Kemer'in doğal güzellikleri arasında yapılacak yarış, iki farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, 98 kilometrelik "AKRA" parkurunda 2 bin metreden fazla, 49 kilometrelik "AG Tohum" parkurunda ise 537 metreden fazla tırmanış yapacak.

Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan başlayacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sonlanacak.

Antalya Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve yerel belediyeler tarafından desteklenen organizasyonun bu yılki sloganı, "Pedallar döner, dostluk büyür" olacak.

Proje Koordinatörü A. Haluk Özsevim, yarışın her yıl büyük heyecanla beklendiğini ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yarış için kayıtların devam ettiğini aktaran Özsevim, "AKRA Gran Fondo Antalya, Türkiye'de gran fondo yarışı denilince ilk akla gelen organizasyonlardan biri. Kemer'in doğal güzellikleri içinde düzenlenmesi de ayrı bir heyecan katıyor." ifadelerini kullandı.