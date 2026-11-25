İzmit'te sokakta bisiklet süren 7 yaşındaki kız çocuğunun bisikleti, yol kenarındaki otomobile sürtünmüştü. Otomobil sürücüsünün çocuğa tepki göstermesiyle başlayan olayda, sürücünün annesi olduğu belirtilen kadın küçük kızın bisikletini defalarca yere vurarak kırmıştı. Çevredeki esnafın müdahalesine rağmen yaşananlar güvenlik kamerasına yansımış, görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı.

DEMET AKALIN KÜÇÜK KIZA ULAŞTI

Olayın haberlerde yer almasının ardından şarkıcı Demet Akalın da küçük kız için harekete geçti. Çocuğun dedesi Nazmi Sağlam ile buluşan Akalın, minik kıza yeni bisiklet alacağını duyurdu.

Nazmi Sağlam ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Geldim kızı buldum. Şimdi bisikleti almaya gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Videoda küçük kızın dedesine birden fazla bisiklet gönderileceğini söylediği için tepki gösteren Akalın, "Kaç tane bisiklet gelecek dedin niye öyle diyorsun ki? Bırak yollasınlar bisikletleri" dedi. Nazmi Sağlam ise "Gerek yok ki. Gerekmez bisiklet. Türkiye'mize teşekkür ediyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

BİSİKLETİ YERE VURARAK KIRMIŞTI

Olay, 21 Kasım'da İzmit Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre küçük kızın bisikleti sokakta otomobile sürtünce sürücü araçtan inerek bisikleti aldı ve çocuğa ailesini çağırmasını söyledi. Sürücüden korkan kız annesine haber vermek için eve gitti.

Bu sırada sürücünün annesi olduğu belirtilen kadın, bisikleti birkaç kez kaldırıp yere vurarak kırdı. Kızın annesiyle olay yerine gelmesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin haberleştirilmesi üzerine kimlikleri belirlenen anne ve oğlunun polis merkezinde ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirtildi.