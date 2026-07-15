Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın taksinin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yaşandı. Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen taksi, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan 36 yaşındaki Elif A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Elif A. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.