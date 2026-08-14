Hindistan'ın Khammam bölgesine bağlı Reddypalli köyünde yaşayan ve çevresinde 'Ağaç Ramaiah' olarak tanınan Daripalli Ramaiah, kişisel imkanlarıyla başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle bölgesel bir doğa hareketinin simgesi haline geldi. 60 yılı aşkın bir süre boyunca bisikletinin arkasında taşıdığı fidanlar ve cebindeki tohumlarla hareket eden Ramaiah, Telangana genelindeki kurak yolları ve kanal kıyılarını devasa yeşil koridorlara dönüştürdü.

4 KİLOMETRELİK ÇORAK ALANI BAŞTAN SONA AĞAÇLANDIRDI

Doğaya olan ilgisi çocukluk yıllarında annesinin bir sonraki ekim sezonu için tohum ayırmasını gözlemlemesiyle başlayan Ramaiah, bu alışkanlığı ulusal çapta ses getiren bir çevre çalışmasına dönüştürdü. Bael, kutsal incir, kadamba, neem, pongamia ve kızıl sandal ağacı gibi bölgeye özgü türlerin tohumlarını toplayan Ramaiah, özellikle Khammam ile Palleguda köprüsü arasındaki 4 kilometrelik çorak hattı baştan sona ağaçlandırdı.

BÜTÜN VARLIĞINI FİDANLARA HARCADI

Ağaçlandırma çalışmalarını sürdürebilmek için mali kaynağa ihtiyaç duyan Ramaiah, radikal bir karar alarak ailesinden kalan 3 dönümlük (1,2 hektar) tek arazisini sattı. Elde ettiği tüm geliri tohum ve fidan alımında kullanan Ramaiah, yetiştirdiği fidanları da yerel halka ücretsiz ya da sembolik ücretlerle dağıttı. Bahçesinde büyüyen ve ticari değeri yüksek olan kızıl sandal ağaçlarını satması yönündeki teklifleri reddeden Ramaiah, bu ağaçları gelecek nesiller için bir "tohum bankası" olarak koruma altına aldı.

ALAY KONUSU OLMUŞTU

Çalışmalarının ilk döneminde üzerindeki yeşil slogan levhaları ve bisikletiyle taşıdığı fidanlar nedeniyle çevredekiler tarafından alay konusu edilen Ramaiah, geri adım atmadı. Geçirdiği bir kaza sonucu kalçası kırıldığında dahi çalışmalarına ara vermeyen Ramaiah, yataktan kalkamadığı dönemde çivi ve çekiçle taşların üzerine doğa koruma sloganları kazımayı sürdürdü.

Kendi imkanlarıyla 10 milyondan fazla ağacın yetişmesine oldu.