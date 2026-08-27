Samsun’un Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Samsun-Ordu kara yolunda dün saat 18.30 sıralarında ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, kavşaktan elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Esra Turan’a çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine vakit kaybetmeden polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobilin şiddetle çarptığı genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Esra Turan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
FEÇİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan, 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin elektrikli bisiklete çarpma anı yer aldı.
Otomobil sürücüsü U.F.C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.