ABD'nin Georgia eyaletinde Cherokee ilçesi bölgesinde gerçekleşen trajik olayda 72 yaşındaki Jerry Wayne Ross isimli sürücü aracıyla bir bisikletli grubuna çarparak bir sporcunun omurgasının kırılmasına neden oldu.

Kuzey Georgia Bisikletçiler Vakfı üyeleri haftalık sürüşlerini gerçekleştirdiği sırada Ross Honda Pilot marka aracıyla yaklaşık iki mil boyunca korna çalarak grubu taciz etti.

Grup lideri Richard Collins “Bu durum sadece aşırı bir tepkiydi ve sürücü kornadan elini hiç çekmeden tacizini sürdürdü" dedi.

Bisikletliler kırsal yolda ilerlerken aniden hızlanan Ross yan aynasıyla sporculardan birine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden Collins aracın yan tarafına vurarak sert bir şekilde asfalta düştü.

Omuz ve diz bölgesinde ciddi sıyrıklar oluşan talihsiz sporcunun daha sonra yapılan tıbbi kontrollerinde alt omurgasında kırık tespit edildi.

Olay yerinden hızla uzaklaşan Ross kısa süre sonra bir komşusunun evinde saklanırken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Cherokee County Şerif Ofisi ekipleri zanlının SUV aracında bir bisiklete çarpma bulgularıyla örtüşen hasarlar tespit etti.

Şüpheli sürücü yetkililere bisikletli grubuyla karşılaştığını kabul etse de suçu üstlenmedi ve bisikletlilerin yolun ortasında ilerleyerek kazaya sebebiyet verdiğini iddia etti.

Richard Collins “Neler olduğunu anlamak için soluma döndüğüm anda o aracın sol bacağımın hemen üzerinde olduğunu gördüm" diyerek dehşet anlarını anlattı.

Sabıka fotoğrafında gülümseyerek poz veren Ross; ağır saldırı, saldırgan sürüş ve olay yerini terk etme suçlamalarıyla tutuklandı.

Toplam 24 bin 540 dolar kefalet bedeliyle cezaevinde tutulan yaşlı sürücünün karıştığı bu yol öfkesi anları bir bisikletçinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.