Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı, Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı’nda tüplü dalış yaptı. Kıratlı, Eskişehir’in Çifteler ilçesinden doğan Sakarya Nehri’nin tüplü dalış açısından Türkiye’nin en özel destinasyonlarından biri olduğunu söyledi. Dalgıç kıyafetiyle gazetecilere poz veren Kıratlı, şunları kaydetti: “Sakaryabaşı, yılın her döneminde güvenli ve konforlu dalış yapılabilen Türkiye’nin sayılı tatlı su dalış merkezlerinden biridir.”

Metin Kıratlı, 18 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürmek için giydiği taytın tartışmalara neden olmasının ardından 18 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile görevden alınmış ve merkeze çekilmişti.