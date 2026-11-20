Iğdır'da bisiklet kullanan D.N.'nin arka cebindeki cep telefonu ile kimlik ve banka kartlarını çaldığı belirtilen M.Ö. (30), polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karadeniz Sokak'ta meydana geldi. D.N. bisiklet sürdüğü sırada arka cebindeki siyah cep telefonu ve telefon kılıfının içindeki kimlik kartı ile banka kartları yankesicilik yöntemiyle çalındı.

D.N.'nin polise başvurup şikayetçi olması üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarında da araştırma yaptı.

Saha araştırmaları ve istihbari çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen M.Ö. yakalandı. Hakkında 10 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.