Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklette bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Z.Y. yönetimindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü O.S. yola savrulurken, bisiklette bulunan aynı aileden C.S., A.S. ve İ.S. isimli çocuklar kamyonetin altında kalarak bir süre sürüklendi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, çocukları kamyonetin altından çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile 3 çocuk, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikelerinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Z.Y. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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