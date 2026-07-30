BİSMİL TAPU MÜDÜRLÜĞÜ’nden

İLANEN DUYURULUR.

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)



DİYARBAKIR/BİSMİL FATİH Mah. 586 Ada 4 Parsel,

DİYARBAKIR/BİSMİL KÖSELİ Köyü 136 Ada 17 Parsel,

DİYARBAKIR/BİSMİL KURTULUŞ Mah. 142 Ada 71 Parsel,

DİYARBAKIR/BİSMİL AKPINAR Mah. 425 Ada 51 Parsel 5 nolu Bağ.Bölüm, DİYARBAKIR/BİSMİL ALTIOK Mah. 169 Ada 6 Parsel 7 nolu Bağ.Bölüm, DİYARBAKIR/BİSMİL ALTIOK Mah. 169 Ada 6 Parsel 5 nolu Bağ.Bölüm sayılı taşınmazın hisseleri oranında Elbirliği halinde Sertaç UĞUR: Mehmet oğlu ve Hüseyin UĞUR: Mehmet oğlu adına kayıtlı iken; Bismil 1. Noterliği 16/12/2024 tarih 12799 sayılı mirasçılık belgesine istinaden TCKN 39691898788 Sertaç UĞUR: Mehmet oğlu ve TCKN 39775895924 Hüseyin UĞUR: Mehmet oğlu isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.

Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 28/07/2026 , Salı günü, saat 08:00 dan itibaren 27/08/2026, Perşembe günü, saat: 17:00 kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir 28/06/2026



#ilangovtr Basın no ILN02519126