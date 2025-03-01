Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59 değer artışıyla 9.658,72 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı görerek dalgalı bir seyir izledi. Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket gözlenirken, altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

Borsa İstanbul’da yatırımcılar için hareketli bir hafta geride kaldı. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,59 yükseliş gösterirken, bazı hisseler sert düşüşler yaşadı, bazıları ise yatırımcısına yüksek kazanç sağladı.

DÖVİZ VE ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Döviz piyasasında hafta boyunca yukarı yönlü hareketler gözlendi. ABD doları yüzde 0,28’lik artışla 36,51 TL’ye yükselirken, Euro yüzde 1,75 değer kazanarak 37,99 TL seviyesine ulaştı.

Altın piyasasında ise sert bir düşüş yaşandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 2,68’lik kayıpla 3.340 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altını 22.630 TL’ye, çeyrek altın ise 5.594 TL’ye düştü.

Yatırım Fonlarında Son Durum

Yatırım fonları genel olarak değer kaybederken, yüzde 0,15’lik bir düşüş yaşandı. Emeklilik fonlarında ise yüzde 0,01 oranında azalma görüldü. Borçlanma araçları fonları ise yüzde 0,89 artarak yatırımcılarına en fazla kazanç sağlayan fon kategorisi oldu.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

METRO – Yüzde 9,03

TMSN – Yüzde 7,68

BRSAN – Yüzde 6,89

TKNSA – Yüzde 6,61

KOZAA – Yüzde 6,57

DOAS – Yüzde 5,77

CRFSA – Yüzde 5,65

ERBOS – Yüzde 5,46

AKENR – Yüzde 5,16

TCELL – Yüzde 4,55

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ