Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VIOP) işlem gören BIST 30 endeksine dayalı Nisan vadeli kontrat, geçtiğimiz haftayı satıcılı kapatmasının ardından yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Cuma günü gün boyu negatif seyreden ve haftalık bazda yüzde 18,50 değer kaybeden kontrat, haftanın ilk işlem gününde toparlanma sinyali verdi.
Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,75 artışla 10.150 puandan başlayan VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı, yatırımcıların piyasada denge arayışına girdiğini gösteriyor. Analistler, kısa vadeli teknik göstergelerin zayıf seyrini korumasına rağmen, olası tepki alımlarında 10.300 ve 10.500 seviyelerinin direnç noktaları olarak izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Yapı Kredi Yatırım tarafından yayımlanan piyasa değerlendirmesinde, 10.000 puan seviyesinin kritik destek noktası olduğu vurgulanarak, "Cuma akşamı seansın son bölümlerinde yaşanan yaklaşık 200 puanlık toparlanmanın da etkisiyle, piyasada geçen hafta görülen sert düşüşlerin ardından dengelenme çabalarının gözlemlenebileceğini düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.