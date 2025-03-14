Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde açığa satış işlemlerinde uygulanan yukarı adım kuralının 15. gününde de süreceğini duyurdu.

24 ŞUBAT'TAN BU YANA KESİNTİSİZ UYGULANIYOR

24 Şubat’ta yürürlüğe giren yukarı adım kuralı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı doğrultusunda uygulanıyor. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, açığa satış işlemlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi.

YATIRIMCILARA AÇIĞA SATIŞ UYARISI

Borsa İstanbul’un açıklamasında, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda, satışların en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir seviyeden yapılabileceği vurgulandı. Fiyat artışı olması durumunda ise en son gerçekleşen fiyat üzerinden de satış işleminin gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, gün içinde sahip olunmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan işlemlerin de açığa satış kapsamında olduğu hatırlatılarak, yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bu tür işlemleri doğru şekilde bildirmeleri gerektiğine dikkat çekildi.