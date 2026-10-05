Romanya’da 2017 yılında gerçekleşen olayda, bir bit pazarında satıcının daktilo sanarak 100 euroya (yaklaşık 5 bin 500 liraya) elden çıkardığı cihazın, İkinci Dünya Savaşı dönemine ait Alman yapımı bir "Enigma I" şifreleme makinesi olduğu anlaşıldı.

Cihazın tarihi değerini fark eden bir kriptografi profesörü tarafından satın alınan makine, gerekli temizlik ve bakım süreçlerinin ardından Bükreş’teki Artmark Müzayede Evi'ne teslim edildi. 9.000 euro (495 bin liranın üzerinde) açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan 1941 yapımı cihaz, çevrim içi bir katılımcı tarafından 45.000 euroya (2 milyonun üzerinde bir fiyata) satın alındı.

SAVAŞ TARİHİNİN İKONİK CİHAZI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının askeri haberleşmelerini şifrelemek amacıyla kullandığı Enigma makineleri, elektro-mekanik yapısı ve değişken rotor sistemleriyle biliniyor. Savaş döneminde Almanya’nın müttefiki olan Romanya’da ortaya çıkan bu örneğin, oldukça iyi korunduğu ve çalışır durumda olduğu belirtildi.

İngiliz matematikçi Alan Turing liderliğindeki Bletchley Park ekibinin Enigma şifrelerini kırmaya yönelik çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı’nın yaklaşık iki yıl kadar kısalmasında önemli bir rol oynamıştı.