Viyana'da kurulduğu belirtilen ve nostaljik/koleksiyonluk ürünlerin satıldığı bir bit pazarında çekilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Tezgahları inceleyen bir vatandaş, eski para ve koleksiyon albümlerinin yer aldığı şeffaf kutunun içinde tedavülde olan 100 Türk Lirası banknotunu fark etti.

Satıcı kadına paranın Türkiye’de aktif olarak kullanıldığını belirten vatandaş, banknotun fiyatını sordu. Satıcının "Tanesi 1 Euro" yanıtı üzerine taraflar arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"TÜRKİYE'DE DEĞERİ DAHA FAZLA"

Pazarlık sırasında durumu yanındakilere ve izleyicilerine aktaran genç, paranın Türkiye'deki güncel kur karşılığının aslında daha yüksek olduğunu satıcıya anlatmaya çalışsa da satıcı fikrini değiştirmedi.

Koleksiyonluk ürün gözüyle bakılan 100 TL'lik banknot için istenen 1 Euro ödenerek satın alma işlemi tamamlandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Birçok kullanıcı, Türkiye'de aktif tedavülde olan bir paranın yurt dışında bir bit pazarında "hediyelik/koleksiyonluk obje" gibi satılmasına dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ise kur farkı ve yaşanan ilginç diyalog üzerine eğlenceli yorumlar yaptı.