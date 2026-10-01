Müzik ekipmanı teknisyeni Michael Sparks, Mart 2006'da Nashville'deki Music City Thrift Store adlı ikinci el mağazasında ev eşyaları incelerken rulo yapılmış bir belge fark etti. Şamdan ve tuzluk takımıyla birlikte 2,48 dolar (yaklaşık 121 lira) ödeyerek satın aldığı belgenin tarihi değerini belirlemek amacıyla aylarca araştırma yürüttü.

Yapılan incelemeler sonucunda belgenin, gravür sanatçısı William J. Stone tarafından hazırlanan ve "Stone baskısı" olarak bilinen resmi Bağımsızlık Bildirgesi kopyalarından biri olduğu doğrulandı.

SADECE 200 ADET BASILMIŞTI

1776 tarihli orijinal Bağımsızlık Bildirgesi parşömeninin yıpranması üzerine, dönemin Dışişleri Bakanı John Quincy Adams'ın talebiyle William J. Stone tarafından belgenin bakır levha üzerine kalıbı çıkarıldı. ABD Kongresi, 1823 yılında hayatta kalan imzacılar, devlet yöneticileri ve resmi kurumlar için dana derisi parşömen üzerine 200 adet resmi kopya basılmasına karar verdi.

Sparks'ın keşfinden önce tarihçiler tarafından sadece 35 kopyanın yeri tespit edilebilmişti. Keşfedilen bu belge, günümüze ulaştığı bilinen 36. kopya olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, mürekkep kalitesi ve muhafaza durumu yüksek olan belgenin piyasa değerinin öngörülenin üzerinde olduğunu açıkladı.

SATIŞTAN İKİ GÜN ÖNCE BİR GARAJDA ASILIYDI

Belgenin ikinci el mağazasına ulaşma sürecinin arkasında yerel bir sakinin kararı yer aldı. Nashville sakini Stan Caffy'nin, bir bahçe satışından 10 dolara aldığı belgeyi 10 yıl boyunca garaj duvarında astığı öğrenildi. Eşinin garajı temizlemesini istemesi üzerine Caffy, belgeyi mağazaya bağışladı. Sparks'ın belgeyi satın almasından sadece iki gün önce bağışlanan doküman, mağazada standart fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

TELEFONLA KATILARAK SATIN ALDI

Kuzey Karolina'nın Burlington kentindeki Raynors' Historical Collectible Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada açılış fiyatı 125 bin dolar olarak belirlendi. Açık artırma sonunda belge, telefonla katılan ve kimliği açıklanmayan bir alıcı tarafından 477 bin 650 dolara (yaklaşık 24 milyona) satın alındı.

Satış, ABD tarihinde ikinci el mağazalarında yapılan en yüksek değerli keşifler arasında yer aldı.