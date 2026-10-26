İkinci el pazarları ve antika tezgahları, çoğunlukla gözden çıkarılmış sıradan ev eşyalarıyla dolu olsa da bazen dikkatli gözler için bir gecede hayat değiştiren fırsatlar sunabiliyor. Hafta sonu gezintisi için gittiği bit pazarında eski eşyaları inceleyen Tatiana Brito isimli kadının başına gelenler, ikinci el dünyasında eşine az rastlanır türden bir piyangoya dönüştü.

GÖZÜNE GÜZEL GELDİĞİ İÇİN 50 LİRA VERİP ALDI

Tezgahların arasında dolaşırken sarı tonlarıyla parlayan, oymalı küçük bir çerçeve gören Brito, eşyayı sadece salonunda nostaljik bir hava yaratmak amacıyla satın almaya karar verdi. Satıcının değersiz bir süs eşyası sanarak 50 lira fiyat biçtiği çerçeveyi pazarlık bile yapmadan çantasına atan genç kadın, asıl şoku otoparkta aracının koltuğuna oturduğunda yaşadı. Çerçeveyi daha yakından incelemek için eline alıp güneşe doğru çeviren kadın, metalin ağırlığını ve arkadaki detayları görünce bir gariplik olduğunu sezinledi.

ÇERÇEVE MEĞER SOM ALTINMIŞ

Çerçevenin köşe birleşim noktalarındaki aşınmaları ve oyma detaylarını dikkatle inceleyen Brito, arka kapağın menteşe kısmına gizlenmiş mikroskobik bir damga ve tarihi bir ayar mührü fark etti. İlk bakışta sarı boyalı sıradan bir teneke veya pirinç döküm sanılan parçanın, aslında özel el işçiliğiyle üretilmiş yüksek saflıkta som altın olduğu anlaşıldı. Yıllarca tozlu raflarda unutulan ve değersiz bir taklit zannedilen çerçeve, usta bir zanaatkarın elinden çıkmış koleksiyonluk bir başyapıttı.

EKSPERLER DEĞERİNİ BİÇTİ

Merakına yenik düşerek soluğu doğrudan uzman bir kuyumcu ve antika eksperinde alan şanslı kadın, yapılan hassas testlerin ardından duyduğu rakam karşısında kulaklarına inanamadı. Hem yüksek ayar altın gramajı hem de üzerindeki antika işçilik değeri hesaplanan çerçevenin tam 245 bin lira değerinde olduğu tescillendi. Cebindeki 50 liralık bozuk parayla çıktığı alışverişten 245 bin liralık dev bir servetle dönen kadının bu akılalmaz keşfi, sosyal medyada ve antika çevrelerinde "yılın en karlı bit pazarı avı" olarak kayıtlara geçti.