Philadelphia’da yaşayan Norma Ifill adlı bir kadının Brooklyn’deki bir bit pazarından sadece 15 dolara (732 TL) satın aldığı sıra dışı kolyenin, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Alexander Calder’a ait olduğu ortaya çıktı.

Yıllarca değerinden habersiz şekilde kullanılan eser, Christie’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada 267.750 dolara (yaklaşık 13 milyon liraya) alıcı buldu.

TESADÜFEN FARK EDİLDİ

Ifill’in yalnızca görünüşünü beğendiği için satın aldığı ve uzun süre kişisel aksesuarı olarak kullandığı kolye, Philadelphia Sanat Müzesi’ndeki bir Alexander Calder mücevher sergisi ziyareti sırasında dikkat çekti. Müzedeki uzmanların incelemesi sonucunda eserin, Calder’ın 1940 civarında gümüş tel ve kordondan ürettiği, uzun süredir kayıp olan "İsimsiz (Kolye)" isimli orijinal çalışması olduğu doğrulandı.

BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDE SATILDI

Christie’s müzayede evinin New York’ta gerçekleştirdiği 'Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat' satışına dahil edilen eser, 200.000 ile 300.000 dolar tahmini satış bedeliyle lot 107 olarak sunuldu.

Müzayede sonunda alıcı komisyonuyla birlikte 267.750 dolara satılan kolyenin, 'Avrupa Ticareti' kaydıyla bir koleksiyoner adına hareket eden bir galeri veya tüccar tarafından satın alındığı bildirildi.