Tayland'ın Pathum Thani vilayetinde taksicilik yapan 45 yaşındaki Chokcherd Duangngern, ikinci el pazarından toplam 150 bahta (yaklaşık 219 liraya) satın aldığı nesnelerin gerçek gümüş ve altın olduğunu öğrendi. Duangngern, nesneleri sattığı kuyumcudan 104.725 baht (yaklaşık 152 bin lira) ödeme aldı.

The Thaiger'ın Channel 3'e dayandırdığı habere göre olay, 28 Ağustos'ta Thanyaburi bölgesinde meydana geldi. Duangngern, Rangsit'teki tren yolu yakınında kurulan ikinci el pazarından 100 bahta mat gümüş bir kutu ve 50 bahta sahte olduğunu düşündüğü bir bilezik satın aldı. Nesneleri kontrol ettirmek üzere kız arkadaşıyla birlikte bir kuyumcuya götürdü.

Kuyumcu çalışanlarının özel cihazlarla yaptığı testler sonucunda:

Gümüş Kutu: 156,88 gram ağırlığında ve gerçek gümüş olarak tespit edildi. Mağaza kutuyu 9.844 bahta satın aldı.

Bilezik: 24,30 gram ağırlığında, %80-90 saflıkta altın olarak belirlendi. Bilezik için 94.881 baht ödeme yapıldı.

Kısa bir süre önce motosikleti çalındığı için annesinin eski araçıyla çalışan Duangngern, elde ettiği gelirle işine devam edebilmek adına yeni bir araç satın aldığını açıkladı. Daha önce de 10 bahta aldığı "13K" damgalı bir kalem klipsini aynı dükkana 1.000 bahtın üzerinde fiyata sattığını belirten Duangngern, ikinci el pazarlarında özel büyüteçle inceleme yapmaya devam edeceğini bildirdi.