ABD’de bir ikinci el mağazasından satın alınan yılan derisi cüzdanın içinden 100 dolarlık banknot çıktı.

Sırp basın organı Blic’in aktardığı habere göre, mağazayı ziyareti sırasında ürünü fark eden kadın, ilk etapta kararsız kalarak cüzdanı sepete geri bıraktı ancak ürünün yıpranmamış ve kusursuz durumda olmasını göz önünde bulundurarak satın almaya karar verdi.

CÜZDANIN İÇİNDE 100 DOLAR BULDU

Satın alındıktan sonra birkaç gün boyunca evde unutulan cüzdan, daha sonra detaylıca incelenmek üzere yeniden ele alındı. Ürünü internet üzerinden satıp satmayacağına karar vermek amacıyla fotoğraflamak isteyen kadın, iç bölmelerini tekrar kontrol ettiğinde sert bir kağıt parçası hissetti.

Ceplerden birini detaylıca arayan kadın, içeride 100 dolarlık bir banknot bulunduğunu fark etti.

ASIL ŞOKU TARİHİNE BAKINCA YAŞADI

Yapılan incelemede, bulunan 100 dolarlık banknotun 1985 basımı olduğu ve bu tarihin aynı zamanda kadının doğum yılıyla birebir eşleştiği anlaşıldı. İlk etapta parayı manevi değeri nedeniyle bir anı olarak saklamayı düşünen kadın, mevcut finansal durumunu göz önünde bulundurarak banknotu harcama kararı aldığını belirtti.

Deneyiminin ardından bundan sonra ikinci el eşya alımlarında cepleri ve bölmeleri her zaman detaylıca kontrol edeceğini ifade etti.