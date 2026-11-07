İkinci el pazarından 120 dolar (yaklaşık 6 bin TL) ödenerek alınan eski bir objenin altın madeninden yapıldığı anlaşıldı. İlk incelemenin ardından kuyumcuya götürülen ürün, 9 bin dolara (yaklaşık 451 bin TL) alıcı buldu.

KUYUMCUDA 9 BİN DOLARA SATILDI

Satın aldığı objenin materyalini öğrenen kişi, ürünü doğrudan kuyumcuya götürdü. Yapılan inceleme ve tartım işlemlerinin ardından ürün için 9 bin dolarlık değerleme yapıldı.

Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte, 120 dolarlık ilk harcama tutarı düşüldüğünde elde edilen net kazanç 8 bin 880 dolar (yaklaşık 445 bin TL) olarak kayıtlara geçti.

ALIŞ FİYATININ 75 KATINA EL DEĞİŞTİRDİ

Gerçekleşen işlemle birlikte ürünün nihai satış bedeli, ilk satın alma maliyetinin tam 75 katı seviyesine ulaştı.

Öte yandan satışa konu olan eşyanın cinsi, işlemin gerçekleştiği ülke ve alım satımı yapan kişilerin kimlik bilgileri hakkında ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.