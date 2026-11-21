Almanya'da bir bit pazarını gezen şarkıcı Dejan Živić, yüzlerce sanat eserinin arasından dikkatini çeken bir tabloyu yalnızca 20 euroya satın aldı. İlk bakışta sıradan bir alışveriş yaptığını düşünen Živić, eve döndükten sonra tablonun gerçek değerini ortaya çıkaracak ayrıntıyı fark etti.

2016 yılında yaşadığı olayı anlatan şarkıcı, yaklaşık 500 tablonun arasından ilgisini çeken eseri seçtiğini ancak hangi sanatçıya ait olduğunu bilmediğini söyledi. Tabloyu eve götürdükten sonra üzerindeki kalın toz tabakasını temizleyen Živić, ardından büyüteçle imzayı inceledi.

TABLONUN KÖŞESİNDEKİ İMZA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Yaptığı incelemede eserin, 20. yüzyılın en özgün ressamlarından biri olarak kabul edilen Marc Chagall'ın imzasını taşıdığını gördü. Bu keşfin ardından bir müzayede eviyle iletişime geçen şarkıcı, yalnızca 20 euro ödediği tablonun binlerce euro değerinde olduğunu öğrendi.

Živić, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"2016 yılında Almanya'daki bit pazarından çok ilginç bir tablo satın aldım. 20 euro ödedim. Hangi sanatçıya ait olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yaklaşık 500 tablonun arasından dikkatimi çekmişti. Eve getirdim, üzerindeki tozları temizledim ve büyüteçle baktığımda tablonun Marc Chagall tarafından imzalandığını gördüm."

(Şarkıcı, röportajında 2016 yılında Almanya'daki bir bit pazarından 20 euroya aldığı eserin adını söylememiş, yalnızca üzerinde Marc Chagall imzası bulunduğunu belirtmiştir.)

KAZANDIĞI PARAYI SANAT ESERLERİNE YATIRDI

Tablonun satışından elde ettiği parayı günlük harcamalarına ayırmak yerine yeniden sanat eserlerine yatıran Živić, Sırp sanatının tanınmış ressamlarının çalışmalarını toplamaya başladı.

Şarkıcı, Mića Popović, Ljuba Popović ve Olja Ivanjicki gibi sanatçıların tablolarını koleksiyonuna kattı. Bunun yanı sıra Çarlık Rusyası döneminden kalma gümüş eserler de satın aldı.

ÜNLÜ MÜZİSYENE TABLO HEDİYE ETTİ

Sanat eserlerine olan ilgisini sürdüren Živić, ressam Života Milanović'in (Zil Milano) bir çalışmasını da müzik yapımcısı Aleksandar Milić'e (Mili) hediye etti.

Mili'nin şarkılarını sahne performanslarında sık sık kullandığını belirten şarkıcı, kendisine teşekkür etmek ve karşılığını vermek istediğini, bu nedenle değerli bir sanat eserini hediye etmeye karar verdiğini anlattı.