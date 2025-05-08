ABD Başkanı Donald Trump bugün “büyük” bir ticaret anlaşması açıklayacağını duyurmasının ardından küresel piyasalarda iyimser hava hakim oldu. Jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle piyasalarda hareketlilik görülüyor. Kripto paralar gibi riskli varlıklar ise piyasadaki riskli havaya rağmen yükselişler yaşıyor.

Dünü piyasalarda Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,25 ile 4,50 aralığında sabit bıraktı. Fed yetkilileri enflasyondaki risklerin artabileceğini ve işsizliğin yükselebileceğini ifade etti.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 96 bin 203 dolar ile 99 bin 414 dolar aralığında geçiren lider kripto para birimi Bitcoin günü 97 bin 28 dolarda tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.57'de 98 bin 990 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Bitcoin'deki yükselişle beraber Ethereum'da da yükselişler yaşanıyor. Dünü bin 786 dolar ile bin 849 dolar aralığında geçiren Ethereum günü bin 811 dolardan tamamladı. Yeni günde ise bin 916 dolara kadar yükseldi. Sabah seansında aynı saat diliminde bin 912 dolarda bulunuyor.