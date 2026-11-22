Kripto para piyasasında sert satışların ardından tepki alımlarıyla yönünü yukarı çeviren Bitcoin, yeniden 60 bin dolar seviyesini aştı. Cuma günü 55 bin 130 dolarla temmuz başından bu yana en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin, saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gördü.

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara yükseldi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 8,2'ye geriledi.

2,4 MİLYAR DOLARLIK POZİSYON KAPATILDI

Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, düşüş dalgası sırasında borsalarda 24 saat içinde 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı. Bu tutarın 1 milyar dolardan fazlasını Bitcoin, 545 milyon dolarını ise Ethereum işlemleri oluşturdu.

Kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesinin ardından satış baskısının hafiflemesiyle piyasada tepki alımları hızlandı.

ZİRVESİNİN YÜZDE 52 ALTINDA

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, toparlanmaya rağmen Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin halen yaklaşık yüzde 52 altında bulunuyor.

Toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolara çıkan Bitcoin'in, 2025'teki yüzde 6'lık düşüşünün ardından bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32 oldu. Son 10 yıllık dönemdeki değer artışı ise yaklaşık yüzde 8 bin 150 seviyesinde.

Bitcoin'deki toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ethereum, son 24 saatte yüzde 5,07 değer kazanarak 1684 dolara yükseldi. Ethereum'un piyasa değeri yaklaşık 205,93 milyar dolar oldu.

TOPARLANMANIN KALICILIĞI HENÜZ NET DEĞİL

Analistler, fiyatlardaki geri dönüşe rağmen toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz netleşmediğini belirtiyor. ABD borsalarının yeni haftaya nasıl başlayacağı, teknoloji hisselerindeki dengelenme ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişi olup olmayacağının Bitcoin'in yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.