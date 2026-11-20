Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Wall Street'teki sert satışların etkisiyle 19 Kasım'da 61 bin 448 dolara kadar düştü. Böylece dört ayı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

CoinMarketCap verilerine göre gün içinde 64 bin 17 doları gören Bitcoin, kazanımlarını koruyamadı. Daha sonra 61 bin 502 dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin'in günlük kaybı yüzde 1,3'e ulaştı.

Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki payı yüzde 58,81'den yüzde 58,65'e indi. Piyasanın toplam büyüklüğü ise 2,11 trilyon dolar oldu.

WALL STREET'TEKİ SATIŞLAR KAYIPLARI DERİNLEŞTİRDİ

Bitcoin'deki düşüşte, ABD borsalarında özellikle teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde yaşanan satışlar etkili oldu. Yapay zeka sektöründeki yükselişin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, satışların diğer teknoloji hisselerine yayılmasına neden oldu.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı saatlerde Bitcoin yaklaşık 62 bin 700 dolar seviyesindeydi. Nasdaq Bileşik Endeksi'ndeki kaybın yaklaşık yarım saatte yüzde 0,6'dan yüzde 1,5'e genişlemesiyle Bitcoin de 62 bin 250 dolara geriledi.

Nasdaq günü yüzde 2,3, S&P 500 ise yüzde 2 kayıpla tamamladı. S&P 500'de düşüş serisi altı işlem gününe ulaşırken endeksteki hisselerin yüzde 90'ından fazlası günü negatif bölgede kapattı.

ETF'LERDEN İKİ GÜNDE 546,4 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) para çıkışları da sürdü. Farside Investors verilerine göre 18 Kasım'da bu fonlardan toplam 306,5 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Aynı gün BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundan 148,7 milyon dolar çıktı. Spot Bitcoin ETF'lerinden iki işlem gününde gerçekleşen toplam net para çıkışı 546,4 milyon dolara ulaştı.

TASFİYELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ UZUN POZİSYONLARDA

Fiyat hareketleri kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıları da etkiledi. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte Bitcoin vadeli işlemlerinde 179,72 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Bu tutarın 140,43 milyon dolarını fiyatların yükseleceği beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Düşüş beklentisiyle açılan kısa pozisyonlarda ise 39,29 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.