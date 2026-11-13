Bitcoin, ağustos ayından bu yana ilk kez 70 bin doların altına geriledi. Geri çekilmede ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) para çıkışı ve faiz oranlarına ilişkin beklentiler öne çıktı.

Fiyat hareketinin büyük ölçüde yeni haber akışından ziyade piyasadan para çıkışıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Teknik açıdan destek seviyesinin 66 bin doların hemen üzerinde oluştuğu izleniyor.

KASIMDA ÇIKIŞLAR 2 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, üst üste beş işlem günü para çıkışı kaydetti. Böylece kasım ayındaki toplam çekilmeler 2 milyar dolara yaklaşırken, 2026 yılı net fon akışları da negatife döndü.

Çıkışların neredeyse tamamının BlackRock’ın iShares fonundan kaynaklandığı aktarıldı. Bu durum, bireysel yatırımcıların panik satışından çok büyük kurumsal yatırımcıların risk pozisyonlarını azalttığına işaret eden bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ARALIK AYI İÇİN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Düşüşü destekleyen diğer unsur ise faiz beklentileri oldu. Bu hafta açıklanan yüksek ABD enflasyon verisinin ardından piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz artırımına gitme ihtimalini yüksek oranda fiyatlıyor.

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