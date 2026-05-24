Kripto para piyasaları Cumartesi gününe satıcılı bir seyirle başladı. Hafta başında 78.550 dolarlık kritik direnç seviyesini aşmayı başaramayan Bitcoin (BTC), bugün yüzde 3,42 değer kaybederek 74.654 dolar seviyesine çekildi. Yatırımcıların Orta Doğu’daki jeopolitik risklere ve ABD’den gelecek düzenleme sinyallerine odaklanması, fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

WASHINGTON-TAHRAN HATTINDA GÖZLER MÜZAKERELERDE

Piyasalardaki risk iştahı, ABD ve İran arasındaki diplomatik görüşmelerden gelecek haberlerle baskılanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin "son aşamada" olduğunu belirtirken, bir anlaşmaya varılamaması durumunda Washington'un daha sert bir tutum sergileyebileceği uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise diplomasiye destek verdiklerini yinelemekle birlikte, Batı’dan gelen "zorlayıcı baskıları" reddettiğini ifade etti. Bu belirsiz atmosfer, riskli varlıklardan kaçışı tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

FED TUTANAKLARI VE MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİK

Sadece siyasi gelişmeler değil, makroekonomik veriler de piyasaları zorluyor. Fed’in son toplantısına ait tutanaklar, enflasyonun yüksek seyretmesi durumunda politika yapıcıların ek faiz artışlarına açık kapı bıraktığını gösterdi. Buna rağmen Bitcoin’in 74.000 - 78.000 dolar arasındaki dar bantta tutunmaya çalışması, analistler tarafından kurumsal ilginin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

KRİPTO YASASINDA REVİZYON

ABD Kongresi’ne sunulan "Stratejik Bitcoin Rezervi" yasa tasarısındaki güncellemeler de piyasanın takibinde. Revize edilen tasarıda hükümetin Bitcoin alım hedefi düşürülürken, elde tutma şartları sıkılaştırıldı. Diğer yandan, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenize varlıklara yönelik muafiyet çerçevesi konusundaki kararını ertelediğini duyurdu.

ALTCOIN PİYASASI KIRMIZIYA BOYANDI

Bitcoin’deki düşüş dalgası, altcoinleri de sert etkiledi. Piyasa değerine göre önde gelen varlıklarda kayıplar yüzde 6 seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Değişim (%) Fiyat ($) Ethereum (ETH) -4,47 2.029,05 XRP -3,64 1,3106 Solana (SOL) -5,99 - Cardano (ADA) -5,33 - Dogecoin (DOGE) -5,87 -

*NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR