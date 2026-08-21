Bitcoin, bir haftada yüzde 17'lik güçlü bir yükselişle 74 bin dolar sınırını test etti. Bu hızlı artış, altı gün içinde 63 bin dolardan 74 bin dolara çıkışı beraberinde getirdi. Piyasaların odağı şimdi, bu sert hareketle kazanılan seviyelerin ne kadar korunabileceği üzerine.",

"MALİ HAKİMİYET ENDİŞELERİ YENİDEN ALEVLENİYOR"

Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, yükselişin temel itici gücü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in tahvil geri alımlarının büyüklüğünün iki katına çıkarılacağını açıklaması oldu. Bu gelişme, son iki günde yaşanan kazanımların devamını sağladı.

VanEck Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Matthew Sigel, fiyat artışının Clarity Act gibi düzenleyici haberlerden değil, ABD Hazine Bakanlığının attığı adımdan kaynaklandığını belirtti. Sigel, bu adımın piyasadaki mali hakimiyet endişelerini yeniden alevlendirdiğini ifade etti.

Dolar endeksinin üç ayın en düşük seviyelerine yaklaşması da Bitcoin'in yükselişine destek verdi. Küresel likiditenin ve alternatif varlıklara yönelimin güçlenmesine katkı sağlayan doların seyri, ABD'nin 40 trilyon doları aşan kamu borcu ve büyüyen bütçe açıklarıyla birleşince yatırımcıların ilgisini artırdı.

TRUMP'DAN KRİPTO DESTEK MESAJI

Washington'dan gelen düzenleme mesajları da piyasalardaki iyimserliği besledi. ABD Başkanı Donald Trump, Coinbase Global Inc. ve Payward Inc. yöneticileriyle görüştükten sonra, Clarity Act'in kabul edilmesi çağrısında bulundu. Bu yasa, kripto para piyasalarının yapısını düzenlemeyi amaçlıyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin'i dijital emtia kategorisinde değerlendirmesi de sektördeki düzenleyici görünümü güçlendiren önemli gelişmeler arasında. Ayrıca ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun yeni oluşturulan İnovasyon Danışma Komitesi, 20 Ağustos'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ancak 74 bin doların aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması, Bitcoin'in son iki ayda geçemediği fiyat bölgesini geride bırakması açısından kritik. Doların yeniden güçlenmesi, uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yükselmesi veya düzenlemelerde gecikme yaşanması satış baskısını artırabilir. Yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi de dalgalanmayı tetikleyen unsurlar arasında.