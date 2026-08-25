Kripto para piyasalarında lider varlık Bitcoin, güçlü bir sıçrama yaparak 80.000 dolarlık psikolojik eşik geçti. Pazartesi günü gerçekleşen bu yükseliş, Mayıs ayından bu yana görülen ilk zirve olarak kayıtlara geçti.

ABD HAZİNESİ'NDEN GÜÇLÜ LİKİDİTE DESTEĞİ

Haziran ayında görülen dip seviyelerden bu yana yüzde 38 değer kazanan Bitcoin'in yükselişinde ABD Hazine Bakanlığı'nın attığı adımlar belirleyici oldu. Bakanlığın Kasım ayı başına kadar olan uzun vadeli devlet tahvili geri alımlarını iki katına çıkarması ve bu operasyonları kısa vadeli borç ihraçlarıyla finanse etmesi piyasalara güçlü bir likidite desteği sağladı.

Piyasadaki yükseliş ivmesi, ABD Hazinesi'nin tahvil geri alımlarını finanse etmek amacıyla yaklaşık 1 trilyon dolarlık Genel Hesabını (TGA) kullanabileceğine yönelik beklentilerle de güçlendi. Kurumsal spot ETF talebindeki canlanma da yükselişin ana itici gücü arasında yer alıyor.

Gözler şimdi doğrudan makroekonomik verilere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) adımlarına çevrildi. Bu hafta, Fed'in para politikasında en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) verisinin açıklanması bekleniyor.

Döviz brokerı Infinox Bölge Direktörü Thadeu Dos Santos, kritik veriye ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: