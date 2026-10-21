Bitcoin, küresel piyasalarda artan risk iştahının desteğiyle salı günü yüzde 1,3 değer kazanarak 83 bin 87,2 dolara yükseldi. Fed'in faiz kararı öncesinde piyasaların izlediği seviyelerden biri 84 bin dolar oldu.

ABD borsalarında olumlu şirket bilançoları ve petrol fiyatlarındaki gerileme, riskli varlıklara yönelimi destekledi. Önceki işlem gününde de 83 bin doları aşan ancak kazanımlarını koruyamayan Bitcoin, ekim ayı başlarında 85 bin doların üzerinde işlem görmüştü. Kripto para birimi son dönemde dar bir fiyat aralığında hareket ediyor.

DÖRT DENEMEDE KALICILIK SAĞLANAMADI

CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtlayan Chainbloq Risk Müdürü Gökçe Çalışan, Bitcoin'in geçen hafta 84 bin doları aşmayı dört kez denediğini, ancak bu seviyede kalıcılık sağlanamadığını belirtti.

Çalışan, "Fed öncesi 84 bin dolar seviyesi kritik olacak" dedi. Toparlanmanın teknoloji hisselerinden destek aldığını söyleyen Çalışan, önceki günkü yükselişi SpaceX gelirlerinin beklentileri çok aştığı yönündeki habere ve yapay zeka tarafındaki rahatlamaya bağladı.

Çalışan'a göre Bitcoin'in Fed kararı öncesinde 84 bin dolara çıkması ve bu seviyede kalıcı olması halinde, teknoloji hisseleriyle birlikte hareketin devamlılığından söz edilebilecek.

KISA VADELİ YATIRIMCILARIN PAYI YÜZDE 16'YA İNDİ

Yatırımcı dağılımına da değinen Çalışan, kısa vadeli yatırımcıların payının yüzde 16'ya gerilediğini ve bu seviyenin üç yıldır görülmediğini söyledi. Çalışan, yıl içinde Fed'den bir faiz artırımı beklendiğini de ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın para politikası toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerde belirleyici olmaya devam ediyor.

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