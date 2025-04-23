ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları ve Fed Başkanı Powell'a ilişkin söylemleri sonrasında dün piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişe geçen kripto para piyasaları yükselişine devam ediyor.

Trump son açıklamalarında Powell ve Çin'e karşı olumlu söylemlerde açıklamalarda bulundu.

Çin'in anlaşma yapmaması halinde kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceklerini ve yüzde 145 verginin çok olduğunu söyleyen Trump, Powell'ı görevden almayacağını da dile getirdi. Trump'ın açıklamaları sonrasında kriptolardaki yükseliş sürdü.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 87 bin 41 dolar ile 93 bin 652 dolar aralığında geçiren lider kripto para birimi Bitcoin, 93 bin 642 dolardan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında 09.45'te 93 bin 620 dolarda bulunuyor.

ETHEREUM'DA YÜKSELİŞTE

Kripto paraların genelinde görülen yukarı yönlü seyir, Ethereum tarafını da hareketlendirdi. Dünü bin 538 dolar ile bin 775 dolar aralığında geçiren Ethreum, günü bin 759 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde bin 793 dolarda bulunuyor.