Kripto paralar üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Riskli varlık grubundan olan kripto paralar, son günlerde sert kayıp veriyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle fiyatlanan kripto paralarda 810 milyar dolar buhar oldu.

89 bin 484 dolar ile 82 bin 138 dolar aralığında geçiren Bitcoin günü 84 bin 259 dolarda tamamladı. Bitcoin şubat ayında 102 bin 804 düzeyinde başlattığı kayıplar bugüne taşıyarak yüzde 20 kayıp verdi. Bitcoin bugün öğlen seansında 12.16'da 86 bin dolarda bulunuyor.

Kripto piyasalarında daha geniş çapta yaşanan satış dalgası ve tarihin en büyük kripto hırsızlıklarından birinin sektöre olan güveni sarsması, diğer dijital varlıkların daha büyük kayıplar yaşamasına sebep oldu.

810 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Kripto para piyasasının toplam nominal değeri ocakta ulaştığı 3,62 trilyon dolarlık zirveden bugün itibariyle 2,81 trilyon dolara geriledi. Son 24 saatte toplam düşüş yüzde 4,35 oldu. Bitcoin'in toplam piyasa değeri son bir haftada yüzde 12,68 azalışla 1,68 trilyon dolara, ethereumun piyasa değeri ise yüzde 15,9 kayıpla 278,26 milyar dolara indi.