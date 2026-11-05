ABD borsalarındaki sert satışların kripto para piyasasına yayılmasıyla Bitcoin'in fiyatı gün içinde 76 bin doların altına geriledi. Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Türkiye saatiyle 23.00 itibarıyla 76 bin 241 dolardan işlem gördü.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin'in son 24 saatteki değer kaybı yüzde 4,6 olurken, haftalık düşüşü yüzde 5'i aştı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri ise son 24 saatte yüzde 4,22 azalarak 2,56 trilyon dolara indi. Ethereum da aynı dönemde yüzde 6,1 gerileyerek 2 bin 258 dolara düştü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT SATIŞ

ABD'de ara seçimlerin ardından özellikle teknoloji hisselerinde görülen sert satışlar, kripto para piyasasında da düşüşü beraberinde getirdi. Demokratların seçim zaferi sonrası Kongrede oluşan yeni siyasi dengeler, yapay zeka ve veri merkezi sektörlerine yönelik denetimlerin sıkılaştırılabileceği endişesini artırdı. Bu endişe, söz konusu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri üzerindeki satış baskısını derinleştirdi.

Gün içinde Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 3'e yakın geriledi. S&P 500 endeksinde düşüş yüzde 3'ü, Nasdaq endeksinde ise yüzde 4'ü aştı.

KRİPTO DÜZENLEMESİNDE BELİRSİZLİK

Demokratların Kongrede çoğunluğu ele geçirmesinin, kripto para ve dijital varlık sektörüne yönelik düzenlemelerin geleceği konusunda da belirsizlik yarattığı değerlendiriliyor.

Sektörün uzun süredir yasalaşmasını beklediği, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan “CLARITY Act” düzenlemesinin Kongreden geçmesine yönelik sürecin yıl sonuna kadar ilerleme kaydetmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.