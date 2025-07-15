Kripto paralarda rekor yükselişin düzeltmesi geldi. Bitcoin liderliğinde hızlı yükseliş yaşayan piyasalar geri çekilmeye başladı.

BİTCOİN'DE SERT DÜŞÜŞ

Haftanın ilk işlem gününü 118 bin 850 dolar ile 123 bin 180 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 119 bin 886 dolardan tamalardı. Yeni günde 116 bin 218 dolara gerileyerek yüzde 5'ten fazla kaybettirdi. Bugün öğlen seansında 12.32'de 116 bin 920 dolar seviyesinde hareketleniyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Bitcoin'de görülen geri çekilme altcoinler tarafında da hissedildi. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethhereum, dünü 2 bin 963 dolar ile 3 bin 82 dolar aralığında hareketlenen Ethereum, günü 3 bin 14 dolardan tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 12.32'de 2 bin 981 dolarda aşağı yönlü eğilimler sergiliyor.

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