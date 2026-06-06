Bitcoin, Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 60 bin doların altına gerileyerek geçen yıl ulaştığı zirve seviyelerden önemli ölçüde uzaklaştı. En büyük kripto para, değişen spekülatif piyasa koşullarının baskısı altında değer kaybetmeye devam etti. Bitcoin, Cuma günü yüzde 6'ya varan düşüşle 59 bin 770 dolara kadar geriledi. Kripto para birimi, geçen yılın Ekim ayında 126 bin doların üzerindeki zirvesini görmesinin ardından değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Bitcoin'in fiyatı, kripto dostu politikalarıyla öne çıkan Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü sırasında bulunduğu seviyenin de altına indi.

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