ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa Birliği ve Meksika menşeli ürünlere yüksek gümrük tarifeleri getirme kararı, küresel piyasaları sarsarken kripto para piyasasında yukarı yönlü sert bir hareket meydana getirdi.

Aynı zamanda, Bitcoin ETF’lerine artan para girişleriyle birlikte yeni Bitcoin zirvelere ulaştı. Kripto paraların lideri Bitcoin, uluslararası borsalarda yüzde 2'ye yakın değerlenerek 121 bin 144 dolar seviyesine yükseldi.

ABD seçimleri döneminde, Bitcoin birkaç ay boyunca 100 bin dolar civarında dalgalanma eğilimi göstermişti. Fakat son dönemde hem Trump’ın korumacı ekonomik politikalarına yönelik belirsizlikler piyasalarda karışık seyri meydana getirmişti.

2025 yılı başından bu yana Bitcoin’in fiyatı yüzde 29’un üzerinde değerlenerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Dünü 117 bin 185 dolar ile 119 bin 515 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 119 bin 246 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.13'te121 bin 434 dolara yükselerek yeni bir rekora imza attı.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Bitcoin'deki rekorlar altcoinleri yukarı yönlü destekledi. Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, kripto paralardaki pozitif seyirden etkilenerek yönünü yukarı çevirdi.

Dünü 2 bin 936 dolar ile 3 bin 20 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2 bin 970 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.13'te 3 bin 44 dolarda bulunuyor.

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