Kripto paralar, piyasalardaki dinginliğin etkisiyle yukarı yönlü hareketleniyor. Lider kripto para birimi Bitcoin'in, dün akşam başlattığı sert yükselişler rekorları meydana getirdi.

Bitcoin 112 bin dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine ulaştı. Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir seyreden Bitcoin, ilk yarıdan sonra yukarı yönlü ivme kazandı.

Dünü 108 bin 304 dolar ile 112 bin 14 dolar aralığında geçiren Bitcoin, günü 11 bin 248 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.18'de 110 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistlere göre, bu yükselişte bir kaç faktör yer alıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine artan kurumsal girişler, piyasadaki güvene destek verirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 200 milyon doları aşkın kısa pozisyon tasfiyesi de yükselişi tetikledi.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Kripto paraların genelinde görülen yükseliş, Ethereum'da da görülüyor. Dünü 2 bin 589 dolar ile 2 bin 799 dolar aralığında geçiren Ethereum, günü 2 bin 769 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.18'de 2 bin 777 dolarda bulunuyor.

Ethereum'un 4 saatlik grafiği incelendiğinde, alım tarafının güçlü olduğu görülüyor. İchomoko bulutlarını verdiği sinyale göre ise bu yükseliş trendinin devam edebileceği aktarılıyor.

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