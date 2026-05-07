Bitcoin’in piyasa hakimiyeti çarşamba günü yüzde 61 seviyesine yükseldi. Nisan başında yüzde 58,44 seviyesinde bulunan oran böylece son ayların en yüksek düzeyine çıktı. Bu yükseliş, yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde Bitcoin’de yoğunlaşmaya devam ettiğini gösterdi.

Buna karşın altcoin piyasasında da hareketlilik işaretleri görülmeye başladı. Binance borsasındaki altcoin işlem hacimleri son iki ayda yüzde 49 arttı. Ayrıca altcoinlerin yüzde 12,6’sı yeniden 200 günlük basit hareketli ortalamasının üzerine çıktı.

ALTCOINLERDE TOPLANMA SİNYALİ

Kripto analisti Darkfost, Bitcoin’in 6 Şubat’taki dip seviyelerinden bu yana yaklaşık yüzde 36 yükseldiğini belirtti. Bu süreçte Bitcoin hakimiyetinin yüzde 61,3 seviyesine kadar çıktığını ifade eden analist, altcoin piyasasının ise aynı hızda toparlanamadığını söyledi.

Bitcoin ve Ether dışındaki kripto varlıkların toplam piyasa değerini gösteren TOTAL3 endeksi ise yüzde 17 yükselerek 765 milyar dolara ulaştı. Böylece altcoin piyasası son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

İŞLEM HACİMLERİ YÜKSELİYOR

CryptoQuant verilerine göre altcoin piyasasındaki işlem faaliyetleri de kademeli olarak artıyor. Binance’te BTC ve ETH dışındaki vadeli işlem hacimlerinin payı mart ayında yüzde 31 seviyesindeyken, çarşamba günü yüzde 49’a yükseldi.

Bu durum, sermayenin yalnızca Bitcoin ve Ether’de yoğunlaşmak yerine daha geniş kripto piyasasına yayılmaya başladığı şeklinde yorumlandı.

Piyasa analisti CW8900 ise merkezi borsalardaki işlem hacimlerinin artmasının altcoin tarafındaki toparlanmanın başka bir göstergesi olduğunu belirtti. Analiste göre büyük kripto paralar dışındaki altcoin işlem hacimleri son haftalarda istikrarlı şekilde yükseldi.

AltSeason Endeksi’nin de 28,6 seviyesine çıkarak son aylardaki en hızlı toparlanmasını kaydettiği aktarıldı. Ancak endeksin hala güçlü bir “altcoin sezonu” için gerekli kabul edilen 75 seviyesinin oldukça altında bulunduğu vurgulandı.

Cointelegraph.com’da yer alan analize göre, altcoin piyasasında görülen toparlanma sinyalleri henüz sınırlı kalıyor. Analizde, mevcut hareketin 2024’te görülen güçlü altcoin rallilerinden farklı olduğu ve piyasanın halen temkinli bir görünüm sergilediği ifade edildi.

CryptoQuant verilerine göre ortalama bir altcoin halen 200 günlük hareketli ortalamasının yaklaşık yüzde 23 altında işlem görüyor. Bu durum piyasanın tam anlamıyla güçlü bir yükseliş trendine girmediğine işaret ederken, uzmanlar yatırımcı ilgisinin yeniden altcoinlere kaymasının önümüzdeki dönemde daha net sinyaller verebileceğini belirtiyor.

*NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR