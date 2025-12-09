Bitcoin’in fiyat hareketleri, bu yıl hisse senetleriyle olan korelasyonunu daha da güçlendirdi. Gümrük tarifeleri, faiz beklentileri ve yapay zeka hisselerine dair spekülatif hareketler, kripto piyasasını da doğrudan etkiledi. Analistlere göre, geleneksel yatırımcıların kriptoya ilgisi arttıkça, Bitcoin de riskli varlık sınıfındaki diğer enstrümanlarla daha sıkı bağ kuruyor.

Euronews'in haberine göre; bu durumu değerlendiren algoritmik kripto işlem şirketi Wintermute’un masa stratejisti Jasper De Maere, 2025 boyunca Bitcoin’in geniş hisse piyasalarına duyarlılıkla hareket ettiğini vurguladı. Kripto piyasası, artık merkez bankası kararları ve piyasa duyarlılığı gibi geleneksel faktörlere daha bağımlı hale geliyor.

REKORLAR VE DÜŞÜŞLER

Bitcoin, nisan ayında Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle yükselişe geçti. Ancak Trump’ın gümrük tarifelerini açıklamasıyla birlikte sert bir düşüş yaşandı. 10 Ekim’de Çin ithalatına yeni vergi ve yazılım ihracatına yönelik tehdit açıklamalarıyla piyasalar sarsıldı. Bu gelişme, 19 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine yol açtı ve kripto tarihindeki en büyük likidasyon olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin, ekim başında 126 bin dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da, bu zirveden sonra toparlanmakta zorlandı. Kasım ayında 2021 ortasından bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Yatırımcıların Bitcoin’in yılı 80 bin doların altında kapatma ihtimalini yüzde 15 olarak fiyatladığı bildirildi. Bu oran birkaç hafta önce yüzde 20 seviyesindeydi.

'BITCOIN KIŞI' UYARISI

Yıl başında yapılan bazı iyimser tahminler, bugün yerini temkinli yorumlara bırakmış durumda. MicroStrategy’nin CEO’su Phong Le, geçen ay katıldığı bir podcast’te olası bir “Bitcoin kışı” uyarısında bulundu. Standard Chartered analistleri de Bitcoin’in 100 bin doların altına inebileceğini, ancak bunun son bir fırsat seviyesi olabileceğini öngördü.

Kripto piyasasında faiz oranlarına duyarlılık da artıyor. Fidelity’nin araştırmasına göre, Fed’in faiz indirdiği dönemlerde Bitcoin’in her zaman yükseldiği net olarak görülmese de, piyasalardaki iyimser sinyallerin etkili olduğu belirtiliyor. Son gelen veriler, bu hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 86’ya yükseltti.

Maximum Frequency Ventures’tan Mo Shaikh, Fed’in parasal genişlemeye yönelmesinin, kripto piyasaları için en dikkatle izlenecek sinyal olacağını vurguladı. Analistlere göre, faiz kararı ve yapay zeka hisselerinin seyri, kripto piyasasında kısa vadede belirleyici olacak.