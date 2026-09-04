Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD Hazine tahvili faizlerindeki son dönemdeki yüksek seviyelerden geri çekilmesiyle yeniden güç kazandı. Perşembe günü yüzde 5,5'lik yükselişle 81 bin 569 dolara kadar tırmanan Bitcoin, 28 Ağustos'tan bu yana ilk kez 80 bin dolar sınırını geçti.

FAİZLER DÜŞERKEN RİSK İŞTAAHİ ARTTI

Tahvil faizlerindeki gerileme, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini canlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. Perşembe günü 10 yıllık faiz 2,2 baz puan düşüşle yüzde 4,772'ye gerilerken, 2 yıllık faiz de 4,6 baz puanlık düşüşle yüzde 4,340'a indi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'in açıklamaları da piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirten Waller, son verilerin dezenflasyona ilişkin olumlu sinyaller vermeye başladığını söyledi.

Waller, önümüzdeki iki haftada açıklanacak verilerin bu eğilimi desteklemesi halinde politika faizinin mevcut seviyede tutulmasından yana olabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'da verdiği mesajlara kıyasla daha az şahin olarak değerlendirildi.

KRİPTO DÜZENLEMESİNDE KRİTİK ADIM

Bitcoin'i destekleyen diğer gelişme ise ABD'deki düzenleme beklentileri oldu. SEC Başkanı Paul Atkins, kripto varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan Clarity Act için Senatoda 15 Eylül'de kritik bir usul oylaması yapılmasını beklediğini açıkladı.

Bitcoin'deki yükseliş kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ethereum yüzde 5 yükselerek 2 bin 509 dolar seviyesine çıkarken XRP'deki artış yüzde 9,2'yi buldu. BNB yüzde 5,6, Solana yüzde 5,7 değer kazanırken Cardano yüzde 12,7'lik yükselişle öne çıktı. Dogecoin yüzde 8,9, $TRUMP ise yüzde 9,1 yükseldi.

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