Kripto para piyasasının en büyük varlığı olan Bitcoin, geçen hafta yaşadığı sert satışların ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. Cuma günü 59 bin 125 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftada 63 bin 965 dolar seviyesine kadar çıktı. Bitcoin, işlem saatlerinde yüzde 2'nin üzerinde primle 63 bin doların üzerinde dengelendi.

ETF GİRİŞLERİ TOPARLANMAYI DESTEKLEDİ

Piyasalarda yaşanan yükselişte, Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişlerinin başlaması etkili oldu. Zaye Capital Markets Analisti Naeem Aslam, 13 gün boyunca devam eden ve toplam 4,4 milyar dolara ulaşan çıkışların ardından ETF tarafında yeniden giriş görülmesinin yatırımcı güvenini artırdığını belirtti.

Aslam, büyük Bitcoin yatırımcılarının uzun vadeli birikim stratejilerini sürdürmesinin de fiyatlar üzerinde destekleyici rol oynadığını ifade etti.

SATIŞ BASKISINDA BİRDEN FAZLA ETKEN ÖNE ÇIKTI

Geçen haftaki sert geri çekilmede ETF çıkışlarının yanı sıra küresel jeopolitik gelişmeler ve Bitcoin odaklı yatırım şirketi Strategy'nin kripto para satışı yaptığını açıklaması etkili oldu.

Şirketin 2022 yılından bu yana ilk kez Bitcoin satışı gerçekleştirdiğini duyurması piyasada dikkat çekmiş, yatırımcıların risk algısını artırmıştı.

GÖZLER YENİDEN STRATEGY'DE

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın hafta sonu yaptığı paylaşım, şirketin yeni Bitcoin alımları gerçekleştirebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Ancak şirket tarafından henüz yeni bir işlemle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan JPMorgan, geçen hafta gerçekleştirilen 32 Bitcoinlik satışın sınırlı büyüklükte olmasına rağmen şirketin ilerleyen dönemde temettü ödemelerini finanse etmek amacıyla daha fazla Bitcoin satıp satmayacağına yönelik soru işaretlerini artırdığını değerlendirdi.

Banka ayrıca şirketin mevcut nakit rezervlerinin yaklaşık 6,3 aylık temettü ödemesini karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek dijital varlıklara ilişkin değerlendirmesini olumludan temkinli seviyeye çekti.

BAZI YATIRIMCILAR ROTAYI HİSSE SENETLERİNE ÇEVİRDİ

Kripto para piyasasının tanınan yatırımcılarından Eugene ise portföyündeki kripto varlıkların büyük bölümünü azaltarak ABD hisse senetlerine yöneldiğini açıkladı.

Mevcut piyasa koşullarında kripto paralarda yeterli risk-getiri fırsatı görmediğini belirten Eugene, Strategy'nin iş modeline ilişkin de olumsuz görüşlerini dile getirdi. Şirket hisselerinin Bitcoin fiyatıyla yüksek korelasyon gösterdiğine dikkat çeken yatırımcı, bu nedenle kısa vadede Bitcoin'de yeni uzun pozisyon açmayı düşünmediğini ifade etti.