Bitcoin, ABD Başkanı Trump'ın Pazar günü "stratejik kripto rezervi"ne ilişkin açıklamasıyla yükselişinin ardından plana ilişkin endişelerle yüzde 10'a yakın düşerek 85 bin doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin de dahil olmak üzere küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10'dan fazla azalarak 2 trilyon 780 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 10'a yakın düşerek 85 bin doların altına indi.

TSİ 09.18 itibarıyla 84 bin 146 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise söz konusu düşüşle yüzde 9'a yükseldi.

Bitcoin geçen ay yüzde 17'den fazla düşerek Haziran 2022'den bu yana en büyük aylık yüzdelik düşüşünü göstermişti.

Trump'ın stratejik bir Bitcoin fonunu destekleyeceği ve eski Başkan Joe Biden'ın baskısını sona erdireceği yönündeki iyimserlik Bitcoin'in Kasım 2024'ten beri yükselmesini destekliyordu.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 14 azalarak 2 bin 102 dolara indi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Bitcoin ve Ethereum'un da dahil olacağı stratejik kripto rezervinin, kripto sektörünü yükselteceğini ifade etmişti.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD kripto rezervinin, eski başkan Joe Biden yönetimi tarafından yıllarca süren yozlaşmış saldırıların ardından bu kritik sektörü yükselteceğini savunmuştu.

Bu nedenle dijital varlıklara ilişkin başkanlık kararnamesinin, Başkanlık Çalışma Grubu'na XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir stratejik kripto rezervi üzerinde ilerleme talimatı verdiğini kaydeden Trump, "ABD'nin dünyanın kripto başkenti olmasını sağlayacağım. Amerika'yı yeniden büyük yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Analistler, yatırımcılar arasında Trump'ın kripto rezerv planında iyimserliğin azaldığını belirterek, plana ilişkin endişelerin devam ettiğini kaydetti.

Bazı analistler de Trump'ın söz konusu açıklamalarının endişelere yol açtığını ifade ederek, ABD'nin olası rezervdeki kripto para alımları için fonlamanın kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen kripto paralardan da gelebileceğini ve bununda piyasaya yeni alımlar girmekten ziyade hesaplar arasında bir transferi temsil ettiği için kripto paralar için çok olumlu olmadığını vurguladı.