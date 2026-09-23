Bitcoin, Temmuz ve Ağustos'ta yükseldikten sonra Eylül ayını da kazançla kapatmaya hazırlanıyor. CoinDesk verilerine göre, kripto para birimi Temmuz'da yüzde 4,8, Ağustos'ta ise yüzde 25,2 değer kazandı.

Eylül ayında da yükselişini sürdüren Bitcoin, yazının yazıldığı sırada yaklaşık 86 bin 140 dolardan işlem görüyordu ve ay başından bu yana yüzde 10,9 oranında artış gösterdi.

Eylül ayının da pozitif kapanmasıyla Bitcoin, Temmuz-Eylül döneminde üç ay üst üste yükselmiş olacak. Bu durum, Bitcoin'in fiyat geçmişinde oldukça nadir görülen bir senaryo.

2012'DEN BU YANA İLK KEZ

Bitcoin'in aylık fiyat performansına bakıldığında, bu tür bir üç aylık yükseliş serisi yalnızca 2012'de yaşandı. O dönemde Bitcoin, Temmuz'da yüzde 41,0, Ağustos'ta yüzde 6,4 ve Eylül'de yüzde 24,4 oranında artmıştı.

Ancak bu seri ekim ayında bozuldu. Bitcoin, 2012'nin ekim ayında yüzde 9,7 değer kaybetti.

Buna rağmen, fiyat 26 Ekim'de 10,17 dolar seviyesine geriledikten sonra izleyen 165 gün içinde yaklaşık 230 dolara kadar yükseldi. Bu yükseliş, yüzde 2.000'in üzerinde bir artış anlamına geliyordu.

2012 İLE BUGÜN ARASINDAKİ FARK

Tarihsel benzerlik dikkat çekici olsa da, 2012'deki örnek Bitcoin'in bu yıl da benzer bir yükseliş yaşayacağının garantisi değil.

Bitcoin'in işlem gördüğü tarihten bu yana bu üç aylık yükseliş serisinin yalnızca bir kez gerçekleşmiş olması, geçmiş verilerin geleceğe dair güçlü bir sinyal oluşturmadığını gösteriyor.

Ayrıca, Bitcoin'in bugünkü piyasa yapısı 2012'den çok farklı. Kripto para, artık kurumsal yatırımcıların da dahil olduğu, spot ve türev piyasalarda işlem gören, trilyonlarca dolarlık bir piyasanın parçası.

Bu nedenle, 2012'deki yüzde bazlı fiyat hareketlerinin aynı ölçekte tekrarlanması oldukça zor.

GÖZLER EKİM'DE

Bitcoin'in üç aylık yükseliş serisini tamamlaması halinde, piyasanın odağı ekim ayına çevrilecek.

Bazı piyasa döngüsü modelleri, ekim veya kasım aylarında yeni bir yükselişin başlayabileceğini öne sürüyor. Ancak geçmiş döngülerin gelecekteki fiyat hareketlerini kesin olarak belirlemediği, bu nedenle bu tür modellerin tek başına bir yükseliş sinyali olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

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