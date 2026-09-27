Bitcoin, üçüncü çeyrek kapanışına giderken 2017'den bu yana en güçlü çeyrek performanslarından birine hazırlanıyor. Pazar günü yüzde 0,84 artış kaydeden Bitcoin, 84 bin 626,50 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para, temmuz ayından bu yana yüzde 43,5 değer kazandı.

Bitcoin, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 80 yükselmişti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ise yüzde 43,5'lik artışla 2017'den bu yana en güçlü üçüncü çeyrek performansını sergiliyor. Ethereum da aynı dönemde yüzde 71'e yaklaşan yükselişiyle en güçlü üçüncü çeyrek performansına doğru ilerliyor.

ÇEYREK KAPANIŞI İZLENİYOR

Bitcoin, cuma günü gerçekleşen büyük ölçekli üç aylık opsiyon sözleşmelerinin vadesini önemli bir dalgalanma olmadan tamamladı. Spot piyasalardaki artan hareketlilik ve kurumsal talebin yükselişe destek vermesiyle Bitcoin 84 bin dolar civarında dengelenmiş durumda. Piyasada artık çeyrek kapanışı bekleniyor.

SAYLOR'DAN BANKALARA ÇAĞRI

Kurumsal yatırımcıların kripto paraya ilgisinin arttığı bir dönemde, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, ABD bankalarına Bitcoin alanındaki faaliyetlerini genişletmeleri çağrısında bulundu. Saylor, bankaların Bitcoin saklama hizmeti sunmasını ve kripto para teminatlı kredi vermelerini talep etti.

Saylor, bankaların müşterileri adına kripto varlıkları saklaması, bu varlıklara karşılık kredi vermesi ve kendi sermayeleriyle kripto varlık yatırımı yapması durumlarının farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, uluslararası bankacılık standartlarında en riskli kripto varlıklara uygulanan yüzde 1.250'lik risk ağırlığının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

BITGET'TE SON DURUM

Kripto piyasasında güvenlik endişeleri de gündemde. Bitget'e yönelik 387,5 milyon dolarlık siber saldırının ardından çalınan XRP'lerin yaklaşık 83 milyon dolarlık kısmı üç farklı cüzdandan çeşitli adreslere aktarıldı. İlk hesaplarda ise yaklaşık 75 milyon dolarlık varlık bulunuyor. Ripple, XRP Ledger'ın yapısı nedeniyle çalınan XRP'lerin doğrudan dondurulamayacağını açıkladı.

Bitget, koruma fonunun kayıpları karşıladığını ve müşteri bakiyelerinin etkilenmediğini duyurdu. Bitcoin çekimleri 28 Eylül'de, Ethereum çekimleri 29 Eylül'de ve USDT çekimleri 30 Eylül'de yeniden başlayacak. Altcoin tarafında Ethereum yüzde 0,66 yükselirken XRP yüzde 2,02 değer kaybetti.