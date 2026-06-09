Cengiz Karagöz



İlk ihalesi 2012’de yapılan, yapım ihalesi ise 2020’de tamamlanan Samsun Şehir Hastanesi projesi artan maliyetlerle yeniden gündemde. Samsun’un Canik ilçesinde inşa edilen 900 yataklı hastanenin muhtelif alanlardaki zorunlu hale gelen revizyonları için 22 Nisan’da pazarlık usulüyle çıkılan ihaleyi 440.5 milyon lira bedelle yine aynı şirket kazandı.



Asıl yapım ihalesi 2020 yılında yaklaşık 1.5 milyar TL maliyet üzerinden gerçekleştirilirken, ihale AKP’ye yakınlığıyla bilinen Gürbağ Grup bünyesindeki Gürbağ İnşaat’a 1 milyar 69 milyon liraya verilmişti. Edinilen bilgilere göre, son ihale ise hastanedeki elektrik altyapısı için çalışmalar tamamlandıktan sonra gerçekleştirildi.